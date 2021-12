Rando des 3 châteaux : Le dimanche 14 avril, saurez-vous percer les mystères de l'Ourcq ?

Que les inconditionnels de la Rando des 3 châteaux se rassurent, une deuxième "Rando" aura lieu le 29 septembre dans le Sud Seine-et-Marne. Pour l'heure, il s'agira de découvrir la randonnée nordique dénommée « les mystères de l'Ourcq », qui se tiend ce dimanche 14 avril dans la région de Lizy-sur-Ourcq.

Six parcours, pour petits et grands, sont organisés. De nombreuses animations sont proposées. Tout est gratuit et sans inscription.

Le Département de Seine-et-Marne, qui organise chaque printemps la Rando des 3 châteaux, en partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-et-Marne, a souhaité donner un nouveau souffle à ce rendez-vous incontournable qui attire chaque année plus de 15 000 amateurs de randonnée. En 2019, la « Rando des 3 châteaux » devient « Les mystères de l'Ourcq ». Le nom change, mais le principe reste le même : une manifestation grand public qui allie marche, nature et patrimoine, sans inscription, totalement gratuite.

Cinq circuits pédestres et un parcours de marche nordique sont proposés au départ et/ou à l'arrivée de Lizy-sur-Ourcq et de Crouy-sur-Ourcq. Les marcheurs pourront découvrir les nombreuses pépites patrimoniales, culturelles et naturelles que recèle le Pays de l'Ourcq. A découvrir :

- le canal de l'Ourcq, avec son architecture unique, son gabarit très étroit, qui en fait un cadre idéal pour la balade

- la réserve régionale du Grand Voyeux, paradis naturel où s'épanouissent plus de 225 espèces d'oiseaux

- le marais du Négando, zone humide de plus de 80 ha qui héberge de nombreux amphibiens

- le donjon du Houssoy, qui en impose avec ses 20 m de haut et ses 700 ans !

- l'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, qui abrite une machine de pompage classée monument historique

Eglises, lavoirs, châteaux seront aussi à admirer au long des parcours proposés. Et bien d'autres mystères sont au programme…