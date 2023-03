Ramsay Santé regroupe ses deux cliniques seine-et-marnaises

Ce projet de regroupement du groupe Ramsay Santé (443 établissements en France et en Europe, 36 000 salariés et 9 300 praticiens) a vu le jour en 2019 avec le soutien de l’Agence régionale de santé Île-de-France et du Grand hôpital de l’est francilien (GHEF). Quatre ans plus tard, il a vu le jour et doit permettre de répondre aux besoins croissants en soins psychiatriques du territoire seine-et-marnais de la part des patients comme des professionnels. La création de deux unités de gérontopsychiatrie (39 lits) et de réhabilitation psycho-sociale (48 lits) complète cette offre.

Les deux cliniques qui se sont regroupées sont celles de l’Ange gardien à Chamigny et de Perreuse à La Ferté-sous-Jouarre. Le nouvel ensemble propose des parcours de soins dédiés allant du dépistage à la prise en charge de phases aigües et chroniques de pathologies mentales (dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa, troubles anxieux et addictologie).

« Cet établissement va assurer une prise en charge dans un cadre moderne et adapté et développer aussi des offres de soins thérapeutiques innovantes », précise Odile Agopian, directrice des opérations et du développement de la Santé Mentale chez Ramsay Santé.

Un investissement de 30 millions d’euros

Deux nouveaux bâtiments à ossature bois ont été ainsi construits de part et d’autre de la clinique de l’Ange gardien (108 lits) à Chamigny. Complètement réhabilitée, celle-ci accueille les espaces communs (salles d’activité et à manger, cuisine, pharmacie et administration), tandis que 113 places de parking sont également prévues. Avec une durée moyenne de séjour de 45 jours, le nouvel établissement doit assurer un cadre confortable avec notamment des chambres individuelles (17 à 20 m²) ou des chambres doubles.

Ce projet, d’un coût total de 30 millions d’euros, est soutenu par l’ARS Île-de-France au titre du “Ségur de la Santé“ à hauteur de 2, 5 millions d’euros. L’une des deux extensions compte 145 lits de psychiatrie générale, alors que la seconde dispose de 15 places en hôpital de jour, ainsi que des chambres dédiées à la réhabilitation psychosociale et à la gérontopsychiatrie. Un plateau technique vient étoffer l’offre de soins avec des prises en charges innovantes (stimulation magnétique transcrânienne, chromothérapie, thérapie par réalité virtuelle pour le traitement des phobies notamment). Le groupe Ramsay Santé a pour ambition de reconquérir la patientèle seine-et-marnaise.