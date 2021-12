Raffinerie Total de Grandpuits : la grève se durcit

Le but est d'obtenir une plus grande visibilité. Si la production est actuellement arrêtée, ce mouvement n'entraîne pas, pour autant, selon la direction de Total, de perturbation dans l'approvisionnement en carburant des stations-service.

Ce conflit a débuté en septembre dernier après la décision de Total d'arrêter le raffinage sur ce site d'ici fin 2023. Le groupe pétrolier souhaite miser désormais sur la production de biocarburants et de bioplastiques et sur l'exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques. La CGT estime que ce projet va supprimer 700 emplois, tandis que la direction assure que 250 postes seront maintenus et 15 autres créés.

Le 13 janvier, les raffineurs avaient manifesté devant la préfecture de Seine-et-Marne, à Melun. D'autres actions devraient être lancées dans les prochains jours et une caisse de grève a été ouverte. Selon la CGT, elle aurait déjà recueilli une dizaine de milliers d'euros. La prochaine assemblée générale du mouvement est prévue le 20 janvier.