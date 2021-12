Raffinerie de Grantpuits : La Région sera également attentive au devenir du site

Le Conseil régional précise qu'il sera attentif à ce que cette reconversion du site vers des activités de production de biocarburants et de bioplastiques participe concrètement au développement de l'économie circulaire francilienne et contribue à la feuille de route régionale pour décaborner le transport aérien.

Valérie Pécresse, sera, de son côté, « particulièrement vigilante à ce que le groupe Total tienne tous ses engagements, notamment de mener ce redéploiement industriel sans licenciement, d'avoir recours en priorité à ses sous-traitants pour effectuer la reconversion du site et de garantir qu'il n'y aura pas d'incidence sur les approvisionnements franciliens ».

Pour créer de nouveaux emplois sur ce territoire de grande couronne et empêcher la désindustrialisation, la Région indique avoir fait part à Total de sa volonté et de sa capacité à accompagner des projets d'implantation sur le foncier rendu disponible sur le site de Grandpuits. Et ce, que ce soit financièrement ou à travers un portage du foncier.

La Région insiste sur le fait que ces implantations devront concerner en priorité des projets de transformation écologique de l'Île-de-France. Cette dernière porte notamment l'ambition de faire émerger une filière industrielle francilienne pour l'approvisionnement en matériaux biosourcés pour la construction, avec l'objectif de doubler la part des matériaux biosourcés dans la construction francilienne d'ici 2025.