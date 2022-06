Quos réalise une nouvelle levée de fonds

Depuis le début de la crise sanitaire, la qualité de l’air intérieur est un véritable enjeu de santé publique. Nous passons en moyenne 80 % de nos journées dans un environnement clos, dans lequel se trouvent de nombreux polluants. L’air intérieur est ainsi cinq à sept fois plus pollué que l’air extérieur. Cette pollution est particulièrement problématique dans les établissements qui accueillent des publics sensibles (crèches, écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, Ehpad et hôpitaux). À partir du 1er janvier 2023, ces établissements seront obligés de mettre en place une solution de surveillance de l’air.

Pour passer à la vitesse supérieure, Quos a lancé une levée de fonds de 300 000 euros qui lui permettra d’industrialiser son produit pour répondre à une demande en plein essor. Suite à la mise sur le marché du capteur Lucie en 2021, QuosAir, la marque commerciale de Quos, a reçu de nombreuses commandes. Elle doit donc se constituer rapidement un stock, tout en investissant dans l’industrialisation pour réduire ses charges.

D’où cette levée de fonds clôturée en mai sur la plateforme SoWeFund et qui poursuit quatre objectifs : augmenter les volumes de production pour devancer la concurrence ; élargir la gamme de capteurs de CO 2 d’ici septembre ; étendre le réseau de distributeurs et d’installateurs pour appuyer la notoriété de QuosAir ; enfin, financer l’évolution de la technologie QuosAir. Avec sa première levée de fonds, en 2021, qui s’élevait déjà à 300 000 euros, QuosAir a pu financer sa Recherche & Développement et lancer son capteur de CO 2 Lucie. Cette deuxième levée va, elle, permettre de financer l’accélération et l’industrialisation de Lucie.