Quitus, la conciergerie au service de l'immobilier résidentiel

« J'avais envie de travailler à mon compte », explique cet entrepreneur originaire de Montereau. C'est ainsi qu'est né Quitus, un cabinet de conseil en ingénierie immobilière intervenant en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) auprès de promoteurs et de bailleurs sociaux, qui composent 90 % de sa clientèle. « Nous mettons à disposition des maîtres d'ouvrage des consultants chargés d'accompagner les acquéreurs lors des différentes phases de l'avancement des projets, précise Omair, qui a fait ses armes chez Bouygues Construction. Nous avons également développé des solutions de conciergeries immobilières pour accompagner des promoteurs en matière de service après-livraison, de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement. On met un peu d'huile dans les rouages. »

Quitus emploie entre cinq et dix salariés spécialisés dans les métiers du bâtiment et possède des bureaux à Montereau et à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Même si la crise sanitaire a chamboulé un peu les plans de la jeune entreprise, les implantations programmées dans les prochains mois à Lyon et à Marseille ne sont pas remises en question.

En attendant ce développement régional, Quitus consolide son ancrage en Île-de-France et notamment en Seine-et-Marne avec des parts de marché conquises à Marne-la-Vallée, Melun et Meaux. Ses techniciens interviennent sur des résidences composées de 15 à 100 logements en moyenne avec une présence sur le site qui peut aller d'une semaine à six mois.

Membre du Medef 77 depuis l'été 2019, Omair Mohammad peut compter sur le soutien de l'organisation patronale. Ce fut le cas notamment durant le premier confinement : « Il y a eu un véritable accompagnement. Ses conseillers ont été présents au quotidien et se sont montrés réactifs. Grâce à ce réel appui, on a pu surmonter cette épreuve sereinement. »