Quel profil pour le portage salarial

Le portage salarial permet aux consultants d’exercer leur activité professionnelle en toute autonomie en bénéficiant du statut de salarié et de la couverture sociale correspondante, pendant la durée de leur mission chez le clients.

Selon l’enquête réalisée par ABC Portage, la majorité des personnes qui optent pour un portage salarial sont des hommes entre 36 et 65 ans qui veulent bénéficier d’un statut de salarié dans le secteur de l’informatique et de l’ingénierie.

Le portage salarial séduit pourtant de plus en plus de jeunes : 29,3 %% ont entre 26 et 35 ans en 2015, contre 15 %% en 2012. Le portage salarial reste cependant une solution majoritairement utilisée par les professionnels ayant acquis une certaine expérience dans leur travail. Plus de la moitié des personnes (59 %%) ont entre 36 et 65 ans et ce chiffre est en baisse. Il représentait 75 %% des sondés en 2012. Enfin, 5,2 %% des consultants ont plus de 65 ans contre 9 %% en 2012.

Les travailleurs choisissent le portage salarial pour bénéficier du statut de salarié. Ce constat concerne 40,4 %% des sondés en 2015, contre 56 %% en 2012. D’autres constats sont également observés et témoignent de la diversité des profils : 21,1 %% des consultants ont choisi le portage salarial pour être déchargé des tâches administratives liées à leur activité. La possibilité de tester son activité avant de créer son entreprise a convaincu 12,3 %% des consultants. L’enquête souligne également que 7 %% des sondés choisissent le portage salarial pour cumuler l’emploi et la retraite, 5,3 %% le choisissent pour compléter leur salaire, 3,5 %% pour acquérir une expérience professionnelle et enfin 1,8 %% pour facturer une mission à l’étranger.

Concernant les secteurs d’activité choisis, l’informatique et l’ingénierie sont les plus prisés. 35 %% des sondés optent pour ces secteurs d’activité. « Ce domaine ne connaît pas la crise, l’informatique est partout. Les entreprises sont toujours en recherche d’experts pointus et les consultants en portage salarial représentent pour elles un véritable vivier de compétences », précise Hubert Camus, directeur associé du groupe ABC Portage et président du syndicat du portage salarial en France.

Les consultants sondés sont aussi présents dans d’autres secteurs d’activité tels que la communication et le marketing digital pour 23 %% d’entre eux mais aussi dans le management (12 %%) l’audit (11 %%), la formation (10 %%) et la traduction (3 %%).

Depuis sa création, le groupe ABC Portage accompagne plus de 7 800 consultants dont 900 actifs en France et à l’international.