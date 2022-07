Que faire le 14 juillet à Melun ?

La tradition melunaise veut que le bal donné dans la ville se déroule le 13 juillet et non pas le 14. Alors, dès 19 heures, les enfants de 2 à 8 ans auront droit à leur bal, avant de partager la piste avec les plus grands, dès 20 heures, pour le bal populaire. Divers food trucks, beer truck ou bar à cocktails seront présents sur place, pour permettre à tous de se restaurer lors de la guinguette populaire animée par le groupe « Captain Java ». Pour clôturer la soirée, il sera possible d’assister au feu d’artifice tiré depuis le Château de Vaux-le-Pénil, dès 23 heures.

Informations pratiques : bal des enfants de 19 à 20 heures puis bal populaire de 20 heures à 23 heures, place Praslin à Melun.