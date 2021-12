Que faire après l'inondation ?

L'État de catastrophe naturelle a été reconnu dans 16 départements, dont la Seine-et-Marne, par un arrêté publié au Journal officiel du 9 juin. Après les inondations d'une ampleur exceptionnelle, votre maison présente des risques. Il est possible que les fondations soient touchées. Vos installations de gaz, de chauffage et d'électricité peuvent aussi être défectueuses. L'eau du robinet risque d'être polluée et d'être impropre à la consommation, les aliments peuvent également présenter un risque sanitaire. Les Pouvoirs publics vous expliquent la marche à suivre.

© inpes.sante.fr