Quatre nouveaux contrats ruraux votés

La collectivité vient de voter quatre nouveaux contrats ruraux. Ce dispositif contractuel permet d'accompagner les communes de moins de 2 000 habitants et les syndicats intercommunaux de moins de 3 000 habitants.

En 2018, 38 nouveaux contrats ruraux ont été adoptés par l'assemblée départementale. Les nouveaux contrats ruraux adoptés: Charmentray, pour l'aménagement d'une salle polyvalente, subvention de 111 000 euros du Département, soit plus de 30 % du coût total du projet (400 000 euros) ; Maincy, pour la mise aux normes de la salle polyvalente (subvention départementale de 82 000 euros, coût du projet 272 000 euros), et pour la création d'un city-stade (25 000 euros de subvention, coût du projet de 84 000 euros) ; Solers, pour l'agrandissement de la cantine de l'école (subvention départementale de 61 000 euros, coût du projet 230 000 euros) et pour la réhabilitation d'un bâtiment communal en faveur des associations (subvention de 50 000 euros, coût du projet 340 000 euros) ; et Voulton, pour la réhabilitation de deux voies communales (subventions : 110 000 euros, coût des projets : 375 000 euros). Au total, cette aide du Département atteint 440 000 euros.