Quatre escrimeurs du club de Melun aux JO de Tokyo

Les fleurettistes Pauline Ranvier, Astid Guyart, Enzo Lefort et Wallerand Roger (remplaçant) s'apprêtent à défendre les couleurs de la ville de Melun lors de ces Jeux olympiques qui vont se dérouler à huis-clos en raison de la crise sanitaire. Les quatre champions melunais vont partir au Japon avec de gros espoirs de médailles.

On pense notamment à Pauline Ranvier et à Enzo Lefort, respectivement vice-championne du monde et champion du monde en 2019. Lefort a même été vice-champion olympique par équipe aux JO de Rio en 2016. Ils entreront en lice les 25 et 26 juillet.