Quatre entreprises seine-et-marnaises au salon SITEVI

Pas moins de 44 entreprises franciliennes vont participer à ce SITEVI 2021 organisé à Montpellier. Elles y présenteront leur savoir-faire et leurs nouveautés. Avec 58 000 entrées professionnelles, 1 100 exposants en provenance de 25 pays, le SITEVI est l’événement incontournable pour les professionnels des trois filières. Très attendue, cette nouvelle édition s’affirme comme un outil essentiel pour découvrir les dernières innovations, mieux appréhender les évolutions des marchés et accompagner les professionnels face aux futurs enjeux. Quatre entreprises seine-et-marnaises effectueront le déplacement dans l’Hérault. Il s’agit de Felco France (Moussy-le-Neuf), RGDH (Vaux-le-Pénil), STILL (Marne la Vallée) et Wieland (Croissy-Beaubourg).