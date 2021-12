Quatre entreprises consacrées par le Pays de Fontainebleau

La 2e édition du concours Talents d'entrepreneurs du Pays de Fontainebleau a rendu son verdict, parmi les 13 entrepreneurs ayant concouru.

Le Prix développement local a été attribué à julien Colboc, d'Achères-la-Forêt. Sculpteur et graphiste, cet artisan met à profit ses deux métiers, pour accompagner des groupes privés ou des institutions dans la mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques autour du bois et de la valorisation de bois abattus.

Le Prix export est revenu à Cymbeline, une entreprise avonnaise leader au niveau européen et mondial dans le secteur des robes de mariée. Ses créations font office de vitrine du talent français à travers le monde.

Rapidle, véritable outil “coupe-file” a été désigné lauréat du Prix innovation. Cette application, créée par Steeve Broutin et Yann Browaeys, permet de commander des produits frais auprès des commerçants puis de les retirer au niveau d'un point de retrait express, sans passer par les files d'attente. Les paiements se font à l'avance en ligne ou en boutique, grâce à un compte client. Il est rechargeable avec des espèces, tickets restaurant ou cartes bancaires. Des offres promotionnelles sont aussi proposées par ce biais.

Le Prix coup de cœur a été décerné aux Éditions du Sabot Rouge. Cette structure, basée à Bourron-Marlotte,

est dirigée par Blaise Casevitz et Nicolas Quénu. Passionnés par les livres et l'Histoire, ces deux entrepreneurs ont sélectionné des auteurs et des illustrateurs avec pour objectif de créer des collections jeunesse, Histoire et patrimoine. Des albums jeunesse à venir permettront de redécouvrir des monuments franciliens, dont le château de Fontainebleau, sa forêt, et le château de Rosa bonheur.

Il est notamment possible de soutenir la création du recueil “Bonjour Paris !” sur la plateforme de crowfunding Ulule. Deux autres livres non réservés aux jeunes sont prévus à l'automne 2019 sur les thèmes de la Grande Guerre et de l'Art. Chaque lauréat s'est vu attribuer un pack de communication.