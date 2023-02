Quatre artistes à l’honneur à La Ferté-sous-Jouarre

André-Didier Dana, Jean-Jacques Lamenthe, Toshio Matsuda et Naip vont voir leurs œuvres exposées au Centre d’Art de la Ferté-sous-Jouarre. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 9 février à 18h.

André-Didier Dana . Après une brève incursion aux Beaux-Arts de Paris, André-Didier Dana expérimente une nouvelle approche du collage. Les papiers sont déchirés, chiffonnés, triturés, puis collés en touches superposées, sans ajout de peinture.

www.danaandredidier.fr

Jean-Jacques Lamenthe. Cet ancien compagnon du devoir, chaudronnier et soudeur, a mis au point une technique qui permet de “fusionner” le bronze et l’inox. On dit de lui qu’il tisse du métal en fusion. Inspiré par le cosmos, on perçoit dans ses œuvres cette dissonance propre à la création des planètes.

www.castledream.free.fr

Toshio Matsuda. Diplômé des Beaux-Arts de Kyoto, cet artiste japonais s’installe à Paris en 1974. Il interprète les scènes de la vie quotidienne de manière follement active dans une ambiance chaude et bleutée, à l’huile, la gravure, le pastel et la gouache.

www.matsuda-toshio.fr

Naip. Adepte de la peinture acrylique, Naip structure son monde figuratif par une construction géométrique rappelant à la fois le cubisme et le divisionnisme. Il puise son inspiration aussi bien dans le présent que dans le passé et offre des thèmes variés : les femmes, les années 30, les musiques, les paysages romantiques...

www.naip.fr

Centre d’Art : 28 boulevard Turenne,

La Ferté-sous-Jouarre. Entrée libre.

Ouverture : samedi (14h-18h) et dimanche (10h-13h et 14h-18h).

Visites commentées les dimanches à 16h.