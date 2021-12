Quasiment bâillonné durant plus d'un an, le monde de la culture commence à refaire entendre sa voix

Quasiment bâillonné durant plus d'un an, le monde de la culture commence à refaire entendre sa voix depuis le 19 mai, deuxième étape du déconfinement. Musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle ont rouvert, mais avec l'instauration du système de jauges, cette liberté retrouvée est encore conditionnelle. Le 9 juin va donc marquer le véritable top départ de toutes les activités culturelles. Restera alors la date du 30 juin, dernier virage du déconfinement, pour clarifier définitivement une situation sanitaire actuellement maîtrisée. En Seine-et-Marne, comme partout ailleurs, le compte à rebours a commencé.

© Adobe Stock