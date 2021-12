“Quartiers solidaires jeunes” : plus de 180 000 euros pour les associations

Ce fonds est doté de 10 millions d'euros. Pour la Seine-et-Marne, c'est une enveloppe de plus de 180 000 euros qui va être mobilisée pour les associations locales agissant au plus près des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cette dotation est aussi destinée à préparer “l'après-crise” sanitaire. Ces actions doivent s'adresser aux jeunes (0 à 25 ans) et s'inscrire dans plusieurs champs d'intervention (éducation, insertion professionnelle, culture, sport, santé mentale et parentalité). Les demandes de subvention doivent être saisies sur le portail Dauphin de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), avant le 28 mai.

Inscriptions : usager-dauphin.cget.gouv.fr