Quand les détenus montent sur scène

Pour sa troisième année d'intervention au centre pénitentiaire sud-francilien, L'Indicible Compagnie, sous la direction artistique de Sandrine Lanno, poursuit et développe son travail avec les personnes incarcérées en proposant une action plus ambitieuse, aussi bien dans le temps que dans les activités proposées.

En travaillant régulièrement d'octobre 2015 à avril 2016, la compagnie vise une présence artistique constante et pérenne au sein du centre pénitentiaire. Par touches régulières, elle souhaite familiariser les détenus à ses métiers et ses pratiques, les rendre plus accessibles, transmettre et partager ses outils et sa façon de travailler en équipe.

La Ferme du Buisson à Noisiel soutien le projet depuis ses origines. Après la présentation de Perdues dans la lande en 2013, d'après un texte de Joël Jouanneau écrit spécialement pour le spectacle, une représentation exceptionnelle de Notre tempête, ou le théâtre est un sport d'équipe y sera organisée le 29 avril. Après avoir présenté une étape de leur travail au Théâtre Paris Villette dans le cadre du Festival Vis-à-Vis fin janvier, et dans leur prison en avril, les personnes détenues bénéficiant d'une permission de sortie culturelle accordée par les autorités judiciaires joueront la pièce entière à la Ferme du Buisson.

La représentation sera ouverte aux familles des personnes détenues, aux membres de l'équipe ainsi qu'aux adhérents de la Ferme du Buisson.