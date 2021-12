Prysmian investit dans son usine de Montereau

Le salon “Choose France”, organisé dernièrement à Versailles, a débouché sur l'engagement officiel de grands groupes industriels étrangers d'investir 3,5 milliards d'euros et de créer plus de 7 000 emplois en France. Parmi ces 22 projets figure celui de Prysmian Group destiné à favoriser la transition énergétique.

L'entreprise italienne a décidé d'injecter 40 millions d'euros dans deux de ses sites de production, ceux de Montereau-Fault-Yonne et de Gron (Yonne). Son objectif est d'y développer des centres Recherche et Développement (R&D) et d'y intensifier la production de câbles HVDC (haute tension à courant continu) via la technologie innovante dite “P-Laser ” (100 % recyclable). Cet investissement est aussi la promesse de 45 nouvelles embauches pour ces deux sites.

Solidement implanté en France (10 sites, 2 700 employés environ et un milliard d'euros de chiffre d'affaires), Prysmian Group développe ainsi des projets de pointe en lien avec la transition énergétique (câblage de parcs éoliens offshore pour RTE et EDF Renouvelables notamment). Si le groupe industriel italien a décidé de miser sur son site historique de Montereau, c'est parce que l'usine seine-et-marnaise (créée en 1932, elle s'étend sur 360 000 m2, compte 1 167 salariés et produit plus de 71 000 tonnes de câbles par an) possède un atout de taille. En effet, elle maîtrise la fabrication de câbles optiques Flextube dédiés aux réseaux très haut débit (THD) et ayant la faculté de se déployer dans tous types d'environnement (aérien, intérieur, conduite).

Cette prouesse technique répond ainsi aux critères opérationnels du plan France Relance THD initié par le gouvernement français. Ce n'est donc pas un hasard si ce type de câble (Flextube 144 fibres) a été sélectionné et présenté lors de l'édition 2 021 de la Grande exposition du “Fabriqué en France” organisée au palais de l'Elysée, début juillet. Prysmian Group domine d'ailleurs ce marché du câblage de la fibre optique en France avec 45 % de parts liées au déploiement de ce réseau sur le territoire national.

« C'est une grande fierté pour notre groupe et ses équipes de participer à ce défi industriel que représentent la construction et le déploiement du plan France Relance THD », déclare Laurent Tardif, le PDG Europe du sud du groupe italien. « C'est un chantier ambitieux et majeur. »