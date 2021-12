Proxidroit: le renseignement juridique de proximité

Litige de la consommation, différend entre un salarié et son employeur, inexécution du fournisseur… Proxidroit se propose de répondre aux questions juridiques des particuliers et des professionnels résidents aux alentours de Brie-Comte-Robert.

« Juriste en protection juridique pendant 10 ans, j'ai souhaité proposer un service juridique de proximité, à dimension humaine, explique Nathalie Debbah, Seine-et-Marnaise depuis six ans. Ayant travaillé en plateau téléphonique dans les assurances, j'ai constaté que les clients avaient besoin d'être rapidement en contact avec le juriste et de bénéficier d'un

suivi effectué par une seule et même personne. »

La dématérialisation des échanges et l'absence de lien avec le client pesaient aussi sur la juriste elle-même, qui a alors choisi de s'installer à Brie-Comte-Robert. « Je suis originaire de Sucy-en-Brie et j'apprécie cette ville que j'ai trouvée vivante et développée tant au niveau du commerce que de l'industrie ».

Renseignement puis gestion de dossier

Ce lien de proximité se traduit au niveau de la prestation de renseignement juridique, qui aboutit à un rendez-vous dans les locaux de Proxidroit ou chez le client (sur demande spéciale).

« On peut s'essouffler à appeler 10 fois un central téléphonique De mon côté, j'ai souhaité pouvoir rencontrer le client, être à l'écoute et réactive pour aider le client dans ses démarches préalables à un contentieux », renchérit Nathalie Debbah. Pour aller plus loin, il est possible de recourir au service de « gestion amiable des dossiers ». Il peut s'agir de la rédaction d'une mise en demeure, de la sollicitation d'un huissier, d'un expert ou encore d'un avocat dès lors que la demande passe au contentieux.

Par ailleurs, Proxidroit propose un service de médiation. Ce mode amiable de règlement des différends est un processus confidentiel faisant intervenir un médiateur, tiers impartial, chargé d'accompagner les parties dans la résolution de leur litige. Il est notamment possible d'y recourir pour les conflits entre particuliers, les litiges commerciaux, les conflits salariés-entreprise ou encore en matière immobilière.

« Je propose également une prestation pour les comités d'entreprise, toujours sur ce principe de proximité », indique Nathalie

Debbah, expliquant qu'il s'agit d'un déplacement effectué une fois par mois en entreprise auprès des salariés sur toutes sortes de questions juridiques qui peuvent en bénéficier gratuitement. Enfin, Proxidroit met en place un atelier gratuit par mois sur divers sujets tels que les règles de bon voisinage, les partages de succession…

Si la croissance de Proxidroit le permet, Nathalie Debbah compte recruter un nouveau juriste mais aussi et surtout un commercial. « Le développement commercial prend beaucoup de temps », témoigne la chef d'entreprise.