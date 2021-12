Provins : une déchetterie modernisée pour 2021

La déchetterie de Provins va subir un lifting. Le Smetom (Syndicat mixte de l'est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères) et la ville de Provins vont, en effet, reconstruire le site. À l'issue des travaux, qui devraient durer un an (les neuf autres déchetteries du Smetom restent ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h), c'est une déchetterie nouvelle génération, moderne et ergonomique qui rouvrira ses portes. Elle s'étendra sur un terrain de près de 6 000 m2 avec un accès plus fluide. Le contrôle d'accès s'effectuera avec une carte à code-barres qui enregistrera toutes les données (passages, nature et quantité des déchargements, adresse…). Mais la grande nouveauté va résider dans la création d'une recyclerie de 500 m2. Cette nouvelle structure permettra de redonner vie aux objets pouvant être revalorisés et revendus, afin de minimiser le gaspillage et la surconsommation. Ce sont des travailleurs handicapés qui seront employés dans le cadre du partenariat liant le Smetom à l'Etablissement public médico-social du Provinois (EPMS). Le coût total de cette rénovation s'élève à 2, 6 millions d'euros, dont 300 000 euros apportés par la Région Île-de-France.