Provins : un Marché de Noël en mode Médiéval

Plus de quarante artisans présenteront leur savoir-faire et partageront leur passion avec les amateurs des temps moyenâgeux. Les médiévistes pourront se promener à la lueur des bougies tout en admirant la magie des animations de feu mais également en profiter pour vendre où acheter du matériel (des armes, des costumes, du matériel de campement…) à moindre coût.

Les plus petits pourront s'émerveiller devant les chevaliers et les gentes dames. De nombreuses activités les attendent : jeux anciens en bois, taille de pierre, promenades à poney, maquillage pour enfant et bien d'autres. Ludique et authentique, le marché médiéval de Noël de Provins séduira petits et grands autour des musiques médiévales, des prouesses des jongleurs et des spécialités gastronomiques. Une atmosphère unique et féerique.

Samedi 16 décembre de 11 à 23 h - Dimanche 17 décembre de 10 à 19 h - Place du Chatel, Ville Haute de Provins

www.provins.net / Tél. : 01 64 60 26 26.