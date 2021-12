Provins revisite son festival littéraire

« Cette année, la formule du festival a changé », précise David Sottiez, président de l'association Encres Vives qui organise l'événement depuis 2010.

Il n'y aura plus de salon du livre à proprement parler, avec des centaines d'auteurs venus dédicacer leurs ouvrages dans une ambiance quelque peu commerciale, mais « un véritable festival culturel ».

L'objectif affiché est avant tout de « s'adresser à tous les publics des plus jeunes aux plus âgés », explique l'organisateur.

Enfants et adolescents auront droit à des ateliers proposés par des auteurs programmés dans les établissements scolaires de Provins et de sa région, de la maternelle au lycée, ainsi que des spectacles adaptés. En tête d'affiche, la chanteuse Marianne James, alias Tatie Jambon, la tante idéale et farfelue qu'on aimerait tous avoir, se donnera en spectacle dans « Tous au lit ! Un conte musical à dormir debout », tandis que le magicien des mots Souleymane Mbodj fera revivre toute la richesse de la tradition orale et musicale africaine.

Les adultes pourront aussi apprécier les délices littéraires, notamment avec la « sieste acoustique » et le « concert-lecture Gatsby » donné par la comédienne Brigitte Fossey. Cette dernière mettra tout son talent et son enthousiasme au service de l'écriture élégante de Francis Scott Fitzgerald sur les standards jazz du compositeur George Gershwin.

L'ambition du festival est de permettre au public de « se laisser transporter par des concerts, des lectures et des spectacles originaux où la musique dialogue avec le texte », mais aussi d'aller à la rencontre des auteurs et de découvrir ou redécouvrir des œuvres singulières.

Programme :

Des auteurs dans les classes !

Du lundi 13 au vendredi 24 novembre.

Sieste littéraire et musicale « sieste acoustique »

Mercredi 22 novembre à 20h30.

Par Bastien Lallemant (coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2015) et ses amis chanteurs, écrivains et musiciens.

« Contes et musiques d'Afrique »

à partir de 5 ans

Vendredi 24 novembre à 18h30.

Contes wolofs et peuls, percussions et guitare par Souleymane Mbodj.

« Tous au lit ! Un conte musical à dormir debout »

à partir de 3 ans

Samedi 25 novembre à 15h.

Par la chanteuse Marianne James (coauteur et cocompositrice du conte musical), Valérie Bour (auteur du conte), et les musiciens Sébastien Buffet et Philippe Begin.

Lecture musicale & rencontre littéraire

« Joseph » et « Nos vies » : romans de Marie-Hélène Lafon.

Samedi 25 novembre à 20h30.

Par Marie-Hélène Lafon (Prix Goncourt de la nouvelle 2016), les comédiennes Marianne Denicourt (César Meilleure actrice dans un second rôle 2015), Sophie Perrimond et la musicienne Silvia Lenzi.

Concert-Lecture « Gatsby »

F. Scott Fitzgerald / G. Gershwin

Dimanche 26 novembre à 15h.

Avec la comédienne Brigitte Fossey, le pianiste Eric Artz et la soprano Camille Le Bail.