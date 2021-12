Provins réécrit son histoire

A Provins, il y a d'abord des monuments exceptionnels des XIIe et XIIIe siècles : remparts, galeries et salles souterraines (actuellement fermées en raison de la situation sanitaire), Tour César, Grange aux dîmes, Prieuré Saint-Ayoul, musée de Provins et du Provinois... Les visiteurs ont également la possibilité de découvrir la Roseraie, fierté de la ville avec ses 450 variétés de rosiers et labellisée ‘'Jardin remarquable''. Par ailleurs, un petit train les attend pour partir à la rencontre de l'histoire médiévale avec des animations ludiques (ateliers de cuisine, escape-game grandeur nature et banquets d'époque). Provins vous invite ainsi à remonter le temps en famille ou entre amis.

Des spectacles captivants de chevalerie et de fauconnerie (jusqu'au 7 novembre) vous offrent aussi la possibilité de plonger au cœur de l'histoire de Provins. Il y a d'abord les ‘'Aigles des Remparts'' qui font revivre une époque où la fauconnerie devint un véritable art de vivre. L'occasion de s'émerveiller devant les aigles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes et hiboux. Un formidable ballet d'oiseaux de proie en harmonie avec les chevaux. La ‘'Légende des Chevaliers'', elle, est une immersion au temps où Provins abritait de preux chevaliers et des princesses téméraires. Dans les fossés des remparts, le chevalier Thibaud IV affronte les forces du Mal pour sauver sa belle, Blanche de Castille. Une aventure épique constituée de prouesses équestres, de voltiges et de cavalcades.

Enfin, sachez que vous avez la possibilité de visiter Provins et ses alentours avec un vélo à assistance électrique (VTT ou VTC). Des balades commentées à vélo sont également possibles. Se renseigner auprès de l'Office de tourisme de Provins.

Pass Provins : forfait 4 monuments (12 euros pour les adultes, 8, 50 euros pour les enfants de 4 à 12 ans et 35, 50 euros pour les familles). Valable un an à partir de la date d'achat. Renseignements : www.provins.net.