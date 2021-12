Provins : Médiévales

Durant ces deux jours, la cité va se replonger dans l’atmosphère des foires de Champagne des XIIe et XIIIe siècles. Artisans et marchands feront découvrir les métiers et produits de cette période : armures, bijoux, costumes, étoffes, instruments de musique, objets d’art et de décoration, taille de la pierre, tannerie, travail du cuir, vannerie, vitraux… Le spectacle sera dans la rue avec des chanteurs, danseurs, échassiers, jongleurs, saltimbanques… De nombreux groupes musicaux déambuleront dans les rues de Provins : Braagas et Compagnie Remdih (République tchèque), Ethnomus, Celestiaes, Die Irrlichter (Allemagne), Élodie et Perroquets, Fol Farandole, La Compagnie Bostekop, La Compagnie d’Anges Heureux, La Compagnie Izdiyad, L’Arbre de Sovenance, Les Compagnons de l’Aurore, Les Ménestreux de la Branche Rouge, Les Percus du Diable, Les Tritons Ripailleurs, Vagus Animis (Italie)… Un concert sera donné place du Châtel le samedi 14 juin à 20h30 par le groupe catalan Els Berros de la Cort.

Les livres seront à l’honneur : brodeurs, calligraphes, enlumineurs, illustrateurs et relieurs feront découvrir leurs savoir-faire, avec Atramentums 24, Belle Travée, Campus Stellae, Kelles, L’Atelier par Chemin et par Pot, Le Scriptorium de Haienges… Plusieurs campements retraceront la vie à l’époque médiévale. Des jeux d’autrefois (palets, quilles, etc.) seront organisés par La Compagnie des Jeux d’Oc, Les Soldats de Godefroy et Pater Patriae, ainsi que des tournois de joute à pied et de tir à l’arc. Dimanche 15 juin, à 15h30, plus de 800 personnes défileront dans les ruelles de la cité et autour des remparts.