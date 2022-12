Provins : marché de Noël médiéval les 10 et 11 décembre

Les 10 et 11 décembre prochains, le marché médiéval va inviter tous les amateurs de Noël et d'histoire à découvrir l’authenticité de ses décors et à se plonger dans l'ambiance médiévale de la cité de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Organisé par l'association "Les Gardes-Foires de Champagne", cet événement va réunir près de soixante artisans démonstrateurs, ainsi que des troubadours et des jongleurs de feu. Les visiteurs pourront également plonger dans la vie civile et militaire d’un campement du XIIe siècle, tandis que jeux en bois, maquillage et fabrication de bourse en cuir seront prévus pour les plus petits.

Une patinoire au programme

Ce même week-end, la cité médiévale proposera une crèche vivante, des visites guidées inédites, des ateliers de pâtisserie pour les enfants, des banquets de troubadours, une patinoire sans oublier le traditionnel marché de Noël avec, évidemment, la présence très attendue du père Noël sur le parvis du centre culturel de la ville.