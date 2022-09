Provins : les remparts vont s’illuminer

En avril 1983, une partie des remparts de Provins (édifiés entre les Xie et XIIe siècles) s’était effondrée à la suite de fortes pluies. C’est à partir de 1989 que la municipalité a engagé des travaux de restauration et 33 ans plus tard, ce chantier est désormais achevé. Pour fêter cet événement, le monument (long d’1, 2 km) sera illuminé le samedi 10 septembre (à partir de 21 h 30, entrée gratuite) grâce à la pose de 130 spots LED. Cette inauguration sera accompagnée d’un feu d’artifice d’une vingtaine de minutes. Cette mise en lumière des remparts de Provins fait suite à celles, en mars dernier, de la Tour César et de la collégiale Saint-Quiriace.