Provins : les Médiévales font leur retour

Pour cette nouvelle édition, la cité suggère de se laisser apprivoiser par le thème inédit : « Des hommes et des bêtes ». Revivez les foires de champagne telles qu'elles étaient célébrées aux XIIe et XIIIe siècles à Provins, point de rencontre incontournable pour les marchands venus de toute l'Europe.

Pendant deux jours, troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule vous feront vivre une expérience hors du temps ! Partagez un moment privilégié en famille à la découverte de spectacles captivants et participez à des animations ludiques.

Explorez un monde fabuleux à travers des bestiaires musicaux et colorés. L'art du dressage animalier se mêlera à celui du théâtre pour sublimer la complicité entre l'homme et l'animal.

Petits et grands pourront croiser au détour des ruelles, animaux de la ferme, loups et autres créatures mystérieuses... Tels des êtres mi-hommes mi-oiseaux ! De brillants artisans vous apprendront l'art de tresser l'osier ou le rotin, et dévoileront leur savoir-faire en travaillant le cuir, la laine, et autres matières nobles.

Votre aventure sera rythmée par les grands classiques : le traditionnel bal médiéval sur la place du châtel, le grand concert médiéval du samedi soir, et la parade costumée du dimanche. Tournois, jeux, joutes, musiques, danses, légendes, et théâtre de rue vous émerveilleront le temps d'un jour, ou d'un week-end.

www.provins-medieval.com

Tél. : 01 64 00 39 39.

Contact@provins-medieval.com

Tarifs : 11 € (1 jour) / 15 € (2 jours)

Enfants : gratuit -12 ans.

Personnes en costume médiéval : 5 € (1 jour) / 6 € (2 jours)