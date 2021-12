Provins : Les aigles des remparts font leur retour

" Les mesures sanitaires mises en œuvre pour notre site de spectacle ont été validées par la Préfecture de Seine et Marne qui nous autorise à reprendre les représentations à partir du samedi 13 juin 2020 ", vient d'annoncer la société Vol Libre Production, qui organise les spectacles. En juin, des représentation sont prévues les week-ends du 13/ 14, 20/21 27/28 à 14h30 et 17h00 et le mercredi à 14h30 en semaine.

" Dans le contexte actuel du Covid-19 , des mesures spécifiques ont été mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute sécurité ", tient à préciser la société, qui a notamment rendu obligatoire le port du masque à partir de 11 ans.

" Un spectacle enchanteur pour découvrir les fascinantes aptitudes de vol des oiseaux de proie. Emerveillez-vous devant la majesté des aigles, l'agilité des buses et des milans, la rapidité du faucon, l'élégance du serpentaire, le vol ouaté des chouettes et hiboux, et le vol plané des vautours… ", détaillent les organisateurs.

La fauconnerie équestre, qui est un mode de chasse pratiqué à travers le monde depuis plus de 4000 ans, a connu son apogée au Moyen Age en Occident. Respectueuse de la nature et de l'environnement, cette tradition est transmise de génération en génération est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Les mesures sanitaires sont détaillées sur https://www.vollibre.fr/informations-covid-19/.

Tarifs : adulte 12,50 euros – enfant (4 à 12 ans) 8,50 euros. Plus d'infos sur les tarifs réduits et les tarifs "privilège" sur https://www.provins.net.