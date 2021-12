Provins : Le Festival “Encres vives” de retour

D'autres rendez-vous viendront ponctuer toute cette semaine :

• lecture musicale avec Jean-Michel Ribes – l'auteur, metteur en scène, cinéaste et directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris;

• lecture-rencontre avec l'écrivain algérien Boualem Sansal (Grand Prix de la francophonie de l'Académie française 2013, Grand Prix du roman de l'Académie française 2015) et la comédienne Maud Rayer ;

• Concert jeune public « Les couleurs de la vie » avec l'auteur, compositeur et interprète Christian Ferrari ;

• Dessine ton super-héros ou ton super-méchant ! Atelier pour les 7-12 ans animé par Geoffo, dessinateur de bande dessinée et story-boarder (metteur en scène) numérique chez Marvel Comics .

• ou encore « Mes soirs sans tweet », concert littéraire rock avec Sanseverino, Cécile Richard et Jean Hanela ;

Les jeunes ont leur festival

Aussi célèbre que son ainé, le Salon du livre jeunesse et “Young Adult” viendra clôturer le festival Encres Vives, le samedi 18 novembre de 14 h

à 18 h, avec près de 50 auteurs, illustrateurs, dessinateurs, scénaristes de bande dessinée et romanciers… Retrouvez tous vos personnages et séries préférés en livres et en albums à faire dédicacer.

Spectacles gratuits sur réservation :

reservations@salondulivreprovins.fr

Centre culturel et sportif Saint-Ayoul, 10 Rue du Général Delort, Provins.