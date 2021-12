Provins : la fibre pour 10 communes rurales

« Nous nous félicitons d'accueillir Orange à Provins et progressivement sur la totalité de notre réseau FTTH de Seine-et-Marne. Cet accord s'inscrit dans notre stratégie initiale d'opérateur d'infrastructure fibre neutre et ouvert à tous les opérateurs de services pour diversifier les offres et satisfaire pleinement les utilisateurs », déclare Pascal Rialland, président de Covage.

En effet, à partir de la fin avril, les habitants et les entreprises des 10 communes (Cesson, Condé-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry, Poigny, Provins, Quincy-Voisins, Saint-Germain-sur-Morin, Rouilly, Vert-Saint-Denis) pourront progressivement bénéficier des services et des offres Fibre grand public et professionnel d'Orange.

Cet accord, officialisé dernièrement dans la boutique Orange de Provins, doit permettre, à terme, à l'opérateur de commercialiser ses offres d'accès internet Fibre sur 320 000 logements et locaux professionnels répartis sur 415 communes du réseau d'initiative publique (RIP) sem@fibre77 dans le département de Seine-et-Marne.

Covage est le délégataire chargé de la construction et l'exploitation du réseau très haut débit du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Olivier Lavenka, président et maire de Provins, se « réjouit de l'arrivée d'Orange sur le réseau d'initiative publique sem@fibre77, un service très attendu par les Seine-et-Marnais ». Pour lui, ce contrat « témoigne de l'importance de l'action publique sur le territoire seine-et-marnais, au bénéfice de tous les administrés qui attendent les mêmes services en zones rurales qu'en zones urbaines ».

Laurence Thouveny, directrice régionale Orange IDF, estime qu'en « venant sur le réseau d'initiative publique sem@fibre77 en tant que fournisseur d'accès à Internet, nous garantissons notre présence sur l'ensemble du territoire de la Seine-et-Marne. Nous sommes ainsi pleinement mobilisés, y compris en zone rurale dans nos déploiements sur fonds propres ».

Actuellement, Orange procède au raccordement de son réseau aux infrastructures du réseau sem@fibre77.Les ouvertures commerciales se feront ensuite au fil des raccordements d'Orange aux infrastructures et des déploiements du délégataire.