Provins : la cité médiévale en fête

Laissez-vous conquérir par l’histoire somptueuse de cette ancienne ville de foires de Champagne, son donjon, ses souterrains mystérieux, sa collégiale majestueuse et ses 1,5 km de remparts restaurés récemment. Perdez-vous dans les ruelles pittoresques de la cité sans oublier les pauses gourmandes à la chocolaterie, à la ronde des abeilles ou encore à la biscuiterie médiévale. Tous les monuments sont ouverts sans interruption durant les vacances de la Toussaint.

Halloween le 30 octobre

Plongez également dans le cœur de l’histoire médiévale avec les spectacles de chevalerie et de fauconnerie programmés l’après-midi en semaine et les week-ends (pour le spectacle des chevaliers)

Des scénariis sont également proposés pour un escape game médiéval. Mettez à l’épreuve votre logique, votre sens de l’observation et partagez un bon moment en équipe de deux à cinq joueurs par salle (ouvert tous les jours sauf le mardi).

Enfin, pour Halloween, rendez-vous le dimanche 30 octobre à la biscuiterie médiévale. Au programme : réalisation d'une araignée à croquer qui ravira tous les petits gourmands, puis un conte d'Halloween, proposé par l'association "Le sac à histoires".

Informations et billetterie en ligne sur www.provins.net. Office de Tourisme de Provins : 01 64 60 26 26 et www.equestrio.fr