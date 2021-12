Provins : l'édition 2020 des Fêtes Médiévales annulée

Troubadours, ménestrels, jongleries, danseurs et autres artisans médiévaux devront cette année renoncer à animer la cité médiévale en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus. "L'édition 2020 des Fêtes Médiévales de Provins n'aura pas lieu", a annoncé le premier magistrat le 15 avril. La 37e édition de cet événement phare de la cité médiévale devait à l'origine avoir lieu les 13 et 14 juin prochains. Si la municipalité a travaillé, avec l'office du tourisme, sur un scénario de report en septembre, cette option n'a finalement pas été retenue.

"Après consultation des services de sécurité publique, des compagnies artistiques et du monde associatif provinois, très investis dans l'organisation des Médiévales, nous avons considéré que, compte tenu des très fortes incertitudes liées à la crise sanitaire que connaît notre pays, les conditions optimales d'organisation d'un tel évènement qui demande plusieurs mois de préparation par les services municipaux et des centaines de bénévoles, n'étaient pas réunies", a regretté l'édile, se disant triste de prendre une décision lourde de conséquences pour le tissu éconolmique, touristique et associatif du Provinois. L'événement a été reporté aux 12 et 13 juin 2021.