Provins invente le « permis de conduire citoyen »

Une aide financière pour passer le permis de conduire contre un engagement citoyen. Cette mesure originale a été votée en conseil municipal le 10 novembre. L'objectif de la mairie de Provins est de faciliter la future insertion professionnelle de ses jeunes et le permis de conduire est un élément clé de celle-ci.

Pour bénéficier de cette aide, les jeunes devront résider à Provins, être âgés entre 15 et 25 ans et être inscrits dans une des cinq auto-écoles de la ville. En échange, ils devront consacrer 70 heures à la commune en lien avec un service municipal ou une association locale. Un dossier, dans lequel figurera le projet citoyen, sera examiné par une commission et débouchera sur une convention signée entre la mairie, le centre de conduite et le jeune (ou ses parents s'il est mineur).

Le coup de pouce financier de la ville s'élèvera à 800 euros sans aucune condition de ressources. Ce montant sera cependant fractionné avec d'abord 200 euros pour passer le code de la route, puis 300 euros une fois le code obtenu et enfin 300 euros lors du passage du permis de conduire.