Provins fête la niflette le 11 novembre

Venez découvrir la niflette,pâtisserie médiévale emblématique de Provins, le vendredi 11 novembre. Vendues à la douzaine, ces petites douceurs se composent d’une pâte feuilletée et d’une savoureuse crème pâtissière subtilement aromatisée à la fleur d’oranger.

Au programme de cette fête de la niflette : un village composé d’ateliers et de démonstrations en continu animés par les boulangers de la ville avec le concours de la Chambre de métiers et d’artisanat Île-de-France-Seine-et-Marne, un marché gourmand avec de nombreux exposants du terroir, un concours de dessin de la meilleure niflette et des animations ludiques pour toute la famille (Accrovoile et Accrotour). La niflette sera également la reine des desserts dans les restaurants de la cité médiévale.