Provins fête la moisson au féminin

Depuis 47 ans, Provins organise, le dernier dimanche d'août, sa fête de la moisson dans l'enceinte de la vieille ville. Cet été, le thème de la fête est « la Brie au féminin » en écho à l'exposition De femmes en femmes organisée par la Commune libre de la ville haute de Provins.

Durant cette journée, les exploitants locaux et membres des associations rurales proposent des animations diverses aux visiteurs dans un cadre verdoyant. En parcourant les rues et les places de la ville médiévale, ils plongeront dans une ambiance campagnarde avec défilés de tracteurs et de véhicules anciens, battage à l'ancienne, chevaux de trait et retour de la dernière gerbière, musique de rues, fanfares, percussions et autres découvertes artisanales de produits régionaux et de vieux matériels agricoles.

L'après-midi, une grande parade avec près de 500 participants et des chars décorés avec des gerbes de blé sillonnera les rues de la ville haute pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Succès de l'expo De femmes en femmes

Plus de 250 visiteurs se sont déplacés pour la première journée de l'exposition De femmes en femmes, organisée en juillet par la Commune libre de la ville haute de Provins.

Un vrai succès pour cette fenêtre sur l'histoire et la vie quotidienne des femmes du pays provinois qui offre un regard historico-social depuis les Celtes, les principales organisations qui leur sont consacrées mais aussi des femmes ayant marqué la vie des Provinois. Lors de la Fête de la moisson, la place Saint Quiriace plongera les visiteurs dans l'univers du travail des femmes avec des démonstrations de fileuse et dentellière.