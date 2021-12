Provins fête Halloween

La chasse au chaudron magique se déroulera le samedi 30 octobre à travers la cité médiévale. Le départ sera donné à 11 heures (participation gratuite sans inscription). A la biscuiterie médiévale, il sera possible de réaliser le cocktail des sorcières, puis Dame Nathalie, de l'association "Le sac à histoires", contera des histoires le dimanche 31 octobre à partir de 11 heures (tarif enfant : 6 euros et réservation en ligne sur lestabliersgourmands.com).

Des visites guidées gratuites de Provins sur le thème de l’enfance et les croyances au moyen-âge auront également lieu durant les vacances scolaires. Ces visites sont proposées en partenariat avec le Comité régional du tourisme Île-de-France (réservations sur provins.net ou par téléphone au 01 64 60 26 26).

Les spectacles médiévaux (les Aigles des remparts et la Légende des chevaliers) se dérouleront du 23 octobre au 7 novembre, tous les jours, à partir de 14 h 30 et 15 h 45 (sous réserve des conditions météorologiques, renseignements sur vollibre.fr et equestrio.fr).

Enfin, le samedi 6 novembre, la Fête de la sorcellerie se déroulera à Rebais avec la visite de la "Grotte de la Sorcière", un défilé fantastique chorégraphié, des stands d'ateliers créatifs pour les enfants et un jeu de piste chez les commerçants locaux.