Provins : Domitys recrute pour sa nouvelle résidence

Depuis plus de 20 ans, Domitys, le leader des résidences services seniors, propose une solution d’habitat réunissant l’autonomie, la sécurité et le bien-être. Bénéficiant déjà d’une forte présence en Seine-et-Marne avec trois résidences ouvertes, Domitys s'apprête à inaugurer un nouvel établissement à Provins. Dans cette perspective, une campagne de recrutement a été lancée. La direction de la résidence recherche tous types de profils pour des postes en CDI : des personnes diplômées d’école de commerce, d’école hôtelière, dotées d’une formation médico-sociale, mais aussi en reconversion professionnelle.

Les postes à pourvoir au sein de la nouvelle résidence La Gallique à Provins sont : un responsables accueil et facturation, des chargés accueil et facturation, un animateur coordinateur, un responsable de salle, des serveurs en salle, un responsable ménage, un agent de ménage et des assistants de vie et sécurité.

Les candidats peuvent postuler directement en contactant la résidence ou sur le site web dédié (www.recrutement.domitys.fr/carrieres).

Résidence La Gallique : 13, route de Champbenoist, Provins. Tél. : 01 89 94 00 00.