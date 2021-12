Provins : des propriétaires très accueillants !

Provins a la cote ! Pour s'en convaincre, il suffit de lire les commentaires élogieux signés par les touristes sur le site d'Airbnb. La cité médiévale figure dans le top 10 du palmarès 2020 des endroits les plus accueillants de l'Hexagone publié par la plateforme de locations privées. Pour établir son classement, Airbnb s'est basée sur les pourcentages de notes 5 étoiles reçues par les hôtes sur les séjours s'étant déroulés entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. A ce petit jeu, Provins s'est donc hissé à une belle 7e place.

Son côté authentique a visiblement séduit plus d'un visiteur. Transformés en véritables ambassadeurs, les propriétaires provinois ont également pris leur rôle et leur mission très à cœur au moment de louer leur bien. Sens de l'hospitalité et du contact humain ont été également loué par les visiteurs. Malgré la crise sanitaire, qui a rebattu les cartes de la saison touristique, n'a pas eu raison de l'attractivité de la cité médiévale. Celle-ci a su résister en mettant en avant ses atouts. Provins correspond parfaitement à ce qu'on appelle un véritable lieu de vie, critère important aux yeux de nombreux locataires temporaires.