Provins : Des masques pour les plus de 70 ans

La lutte contre le Covid 19 se poursuit à Provins avec une contribution de l'atelier de couture de la Ville, en partenariat avec Initiatives 77. La municipalité a décidé d'entamer la production de masques alternatifs en tissus (selon les préconisations du guide Afnor Spec “masques barrières”).

« Ces masques sont lavables et réutilisables. Ils seront distribués à domicile – règles d'hygiène et de sécurité respectés bien entendu – aux Provinoises et Provinois âgés de plus de 70 ans à partir de demain et au cours des prochains jours », indiquait Olivier Lavenka la veille du lancement de la distribution.

La municipalité a par ailleurs fourni un guide des bons gestes à acquérir pour porter convenablement le masque :

- Le masque doit couvrir la bouche et le nez

- Le lavage des mains se poursuit (avant de le mettre, avant de l'enlever, une fois l'avoir enlevé)

- Il est nécessaire de le mettre et de l'enlever par les liens qui le fixent

- L'utilisation est limitée à trois heures maximum (il faut ensuite le laver à 60°C pendant 30 minutes)

- Ne pas manipuler le masque en cours d'utilisation (ne pas l'enlever dans la rue ou les magasins)