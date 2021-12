Provins : la médiathèque se modernise

L'inauguration de la médiathèque Alain Peyrefitte de Provins a eu lieu dernièrement en présence du maire, Olivier Lavenka,du président du département, Patrick Septiers et du député Christian Jacob. Enrichie de nouveaux outils numériques et d'un mobilier adapté, la médiathèque a pour ambition d'être un lieu structurant et un véritable appui pour les autres lieux de lecture présents sur le territoire intercommunal. Le coût global a atteint 1,2 million d'euros.