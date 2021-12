Provins : 2e Festival de Toussacq

Bernard Ortega, coach, homme de théâtre et copropriétaire du château de Toussacq, est l’organisateur de ce festival. Cette édition 2014 s’articule autour de trois thèmes : musique, théâtre et bal au bord de Seine. En voici le programme : accueil dans les jardins, rafraîchissements et jeux à 17h ; musique baroque dans la chapelle avec Stéphane Ballot à 18h ; apéritif jazz avec Richard Sanderson à 19h30 ; dîner aux chandelles dans le château et sous les étoiles à 20h15 ; représentation théâtrale « Cyrano et Roxane », pièce créée par Bernard Ortega et jouée par Bernard Ortega et Amandine Klep, à 21h45 ; bal en bord de Seine avec Bernard Sanderson et son orchestre à partir de 23h15. Tarifs : 30 € (théâtre + bal), 50 € (soirée complète avec buffet), 75 € par personne et 130 € par couple pour la soirée complète avec le dîner assis. Renseignements au 06 30 51 18 07.