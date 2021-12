Promotion de l'offre MICE de la seine-et-marne

trente professionnels seine-et-marnais seront exposants afin d'échanger et renseigner les acheteurs, organisateurs et prescripteurs d'événements d'entreprises franciliens et issus des départements limitrophes.

Une manifestation dont l'objectif est de mieux faire connaître l'offre des lieux de séminaires et incentive à des acheteurs et prescripteurs d'événements d'entreprise.

Pour les organisateurs et prescripteurs d'événements d'entreprises et de séminaires, cette journée sera une opportunité de découvrir les espaces du Château de Ferrières, de participer et tester des animations proposées dans le cadre de journées incentive et de rencontrer et échanger directement avec les professionnels de l'offre présents lors du workshop : hôteliers, responsables commerciaux et les équipes de Paris What Else Business.

Château de Ferrières

Rue du Château - Ferrières-en-Brie

clienteles-affaires@visitparisregion.com