Promenade littéraire en pleine nature

Amateurs d'aventure sauvage et de littérature cette promenade organisée par un conservateur du Musée de Barbizon vous immergera en plein cœur de la forêt de Fontainebleau pour partir à la découverte de célèbres auteurs du XIXe siècle pour lesquels la forêt a servi de cadre.

Les textes décrivent les émotions ressenties dans la nature. Vous seront contés non pas les récents succès littéraires tels que Wild de Cheryl Strayed ou Into the Wild de Jon Krakauer (adaptés avec brio au cinéma), mais des grands classiques. Les mots de George Sand, Théophile Gautier, Henry Murger, Jules Janin, Robert-Louis Stevenson, Jules et Edmond de Goncourt rythmeront les pauses lecture de cette douce promenade dans les bois.

N'hésitez pas à réserver dès maintenant car le nombre de places est limité à vingt personnes.