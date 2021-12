Prolongation de la campagne pour la restauration de l'escalier en fer-à-cheval

« Avec plus de 200 000 euros récoltés en moins de trois mois, la campagne d'appel aux dons lancée sous l'égide du château de Fontainebleau et de la Fondation du patrimoine pour la restauration de l'escalier en Fer-à-Cheval est un véritable succès », précise le château. Lors d'un événement organisé conjointement par la CCI de Seine-et-Marne et la Fondation du patrimoine, 21 marches ont été adoptées par des entreprises du territoire de Fontainebleau.

Les mécènes peuvent en effet sponsoriser l'une des 92 marches ou des 8 sphères de l'escalier. Plus de 60 marches ont été adoptées et les 8 sphères ont trouvé leur parrain. Cette somme s'ajoute aux 1 450 000 euros déjà réunis, comprenant notamment le mécénat de la Fondation d'entreprise Total. Les travaux de restauration de l'édifice, dont la structure en grès est menacée par des infiltrations et le développement de micro-organismes, ont été scindés en deux phases.

Sur les 2 200 000 euros nécessaires à sa restauration, 74 % ont pu être rassemblés à l'heure actuelle. Le château peut ainsi programmer la première phase de travaux, qui débutera en mars 2019 et qui comprend la restauration de l'ensemble de la structure de l'escalier et des deux volées. La seconde phase permettra d'achever la restauration de la terrasse, du mur de fond, de la galerie basse et des sculptures entourant les portes du pavillon central.

Débutée le 12 avril dernier, la campagne d'appel aux dons est organisée en partenariat avec la Fondation du patrimoine (site : http://ungestehistorique.chateaudefontainebleau.fr/)