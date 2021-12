Projets EcoCité « Ville de demain » : 7 opérations lauréates à Sénart

L'EPA Sénart et ses partenaires lauréats bénéficient dès lors de 1,4 million d'euros de subventions allouées par la Caisse des Dépôts (opérateur du programme Ville de Demain). Ces subventions permettront d'accompagner la réalisation d'un quartier démonstrateur à énergie positive sur le Carré Sénart et de six opérations de logements innovants à faible empreinte environnementale totalisant 395 logements collectifs.

La convention s'inscrit dans le cadre de la 2e tranche de l'appel à projets du Programme d'Investissement d'Avenir de l'Etat dédié à l'innovation urbaine et à la transition énergétique, Ville de Demain.

L'objectif de cette démarche partenariale est de développer des villes attractives et résilientes qui préservent l'environnement, la cohésion sociale et la qualité de vie de leurs habitants. Doté de 320 millions d'euros, l'appel à projets Ville de demain est ouvert à toutes les métropoles ainsi qu'aux entreprises qui innovent dans les domaines de la ville durable.

Treize territoires franciliens dont Sénart ont été retenus parmi les 17 sites candidats et bénéficient à ce titre du soutien financier du Programme Ville de demain.