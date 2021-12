Projet immobilier éco-responsable : “Racines Carré”, à Lieusaint

Les bureaux, répartis en trois bâtiments de nouvelle génération, sont conçus comme des espaces innovants, propices aux échanges, ouverts sur la nature. Ils sont entièrement modulables et réversibles dans une logique d'ouverture, de transparence, de transversalité, notamment grâce aux terrasses et loggias à tous les étages.

Travail et bien être

Le projet accueillera également un Living Lab dédié au numérique visant à encourager la création et le développement de start-up.

L'animation des rez-de-chaussée constitue la spécificité de l'opération, autour de concepts de restauration novateurs cultivant l'art du bien-vivre et du bien-manger — Les Fermes de Gally sur quelque 1 000 m2 et Mamie Cocotte sur la même surface. Ces espaces constitueront de véritables lieux de rencontre, accueillant aussi bien les salariés, que le grand public ou les entreprises pour des séminaires, réunions de travail, soirées…

Prise en compte de l'environnement

Racines Carré bénéficiera d'une triple certification Biodivercity, BREEAM Very Good et WELL Silver, avec pour vocation :

- la réduction de la consommation d'énergie, dans l'objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre ;

- la maîtrise de la consommation d'eau, la gestion des eaux pluviales et des déchets ;

- le respect de critères environnementaux liés au confort des occupants et à la limitation des pollutions ;

- la sélection des matériaux éco-labellisés (NF Environnement, Ecolabel européen…) ou recyclés et plus généralement à faible impact environnemental ;

- l'approvisionnement auprès de la filière bois.

Les bâtiments fonctionneront sans climatisation. Les besoins énergétiques seront ainsi maîtrisés, réduisant les charges, mais aussi l'impact environnemental, tout en garantissant un niveau de confort élevé.

Début des travaux du lot 1 en janvier prochain, pour une livraison au 3e trimestre 2020.