Projet de port de plaisance de Coupvray : la concertation est ouverte

C'est une étape clé, fruit d'un travail collectif long de plus de six années. L'heure de la concertation autour du projet du port de plaisance de Coupvray a sonné. Afin de valoriser ses atouts et de renforcer son potentiel touristique, la commune de Coupvray a engagé un projet de création de port de plaisance sur le canal de Meaux, à Chalifert.

Ce projet a plusieurs objectifs: offrir aux croisiéristes une nouvelle étape de plaisance fluviale entre la Seine et le Rhin ; répondre à une demande importante de stationnements de bateaux de plaisance sur cette section de la Marne; viser une haute qualité environnementale pour la réalisation et la gestion du port ; enfin, développer, autour du port, un nouveau quartier mixant un habitat diversifié et des espaces commerciaux et de services.

Le dossier de présentation du projet devait être consultable au siège de Val d'Europe Agglomération et à la mairie de Coupvray, mais cette consultation a dû être annulée en raison du reconfinement national. Le public devra donc se contenter des sites web valdeuropeagglo.fr et coupvray.fr (ils proposent notamment une animation 3D présentant une simulation du futur quartier de Coupvray). Une boîte mails dédiée (consertationportcoupvray@vdeagglo.fr) nourrira également le débat. Enfin et toujours en raison des nouvelles mesures sanitaires, une réunion publique se tiendra le 6 novembre sous la forme d'une visioconférence.