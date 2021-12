Programme Leader Sud 77 : 500 000 euros restent à affecter

Le Sud du département avait obtenu une enveloppe de plus d'un million d'euros afin de soutenir des porteurs de projet souhaitant valoriser et redynamiser l'économie de leur territoire à travers différentes thématiques (tourisme, agriculture, économie de proximité, innovation et environnement…). À ce jour, 24 projets sont soutenus par ce programme, représentant plus de 500 000 euros de crédits européens. Près de 500 000 euros de cré- dits supplémentaires restent à attribuer aux projets du territoire d'ici la fin de la programmation prévue en 2022. Le projet de brasserie Pachamama, située à la Genevraye, a pu bénéficier de ce programme. Quelque 85 000 euros ont permis à la structure d'acquérir des cuves de fermentation ou encore des embouteilleuses, mais aussi de s'approvisionner localement auprès des agriculteurs partenaires du projet. La stratégie du Programme Leader Sud 77, dont le portage financier est assuré par Seine-et-Marne attractivité, s'appuie sur trois axes. Il s'agit d'améliorer l'attractivité du territoire et de redynamiser la vie rurale, de développer les filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité et de valoriser les ressources naturelles d'intérêt majeur. Quelque 40 membres publics et privés (collectivités, agriculteurs, chefs d'entreprise, associations…) se réunissent ré- gulièrement pour voter les projets et accompagner les initiatives innovantes du territoire. Plusieurs catégories d'acteurs sont susceptibles d'être accompagnées par le programme « Leader » : exploitants agricoles, artisans, entrepreneurs (TPE et PME), associations, communes, établissements publics de coopération intercommunale, (EPCI), chambres consulaires. Ce dispositif européen, dont l'objectif est de soutenir financièrement des projets pilotes en milieu rural, est financé par la Politique agricole commune via le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les projets actuellement soutenus par ce programme



La brasserie artisanale « Pachamama » à la Genevraye. - La création d'un atelier poules pondeuses sur deux exploitations céréalières à Chaintreaux - Le développement d'une exploitation pastorale à Fontainebleau, Saint-Pierre-les-Nemours - Un traiteur en circuit court à Fontainebleau - La structuration d'une filière menue paille à Ecuelles - Un commerce multiservices à Forges - Le commerce Le Bio Paysan à Château-Landon - Le commerce multiservices de Villecerf - Un hangar de stockage pour les agromatériaux à Ville-Saint-Jacques - La réalisation de films en 360° au Pays de Fontainebleau - Un projet d'approvisionnement des restaurants scolaires en circuit court - Un projet de recherche appliqué de réintroduction de l'élevage dans les exploitations céréalières