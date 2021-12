Profession d'avocat : les disruptions numériques ? Une menace ?

Les unes après les autres, les professions réglementées s'uberisent. L'impact sur la profession d'avocat se fait via les legal start-up, plateformes facilitant la création d'actes standardisés ou la mise en relation des avocats avec leurs clients. Mais l'innovation technologique, via les blockchains, s'apprête à bouleverser encore plus les métiers juridiques. Quels en seront les impacts ? (lire la suite)