“Produit en Île-de-France“ accueille deux nouveaux adhérents seine-et-marnais

Son développement et sa promotion sont assurés par Île-de-France Terre de saveurs et ce sont déjà plus de 3 021 produits régionaux qui portent la signature de “Produit en Île-de-France“.

En trois ans, cette marque régionale est devenue le premier réseau de producteurs locaux et d'entreprises innovantes engagés en Île-de-France au service d'une alimentation de proximité, de qualité et respectueuse des savoir-faire. Elle compte désormais 470 adhérents artisans et agriculteurs. Deux nouvelles exploitations seine-et-marnaises viennent de rejoindre le réseau.

Après tout récemment les fermes “De Montgazon à ton assiette“ (Courquetaine) et de Bruille (La Croix-en-Brie), ce sont l’EARL Lavaux des Morins (Barbey, huile vierge de tournesol) et Créneaux Chocolat (Provins, chocolatier-glacier) qui y ont adhéré.

www.iledefrance-terredesaveurs.fr